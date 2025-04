Wiosenna promocja na Orlenie. Tankuj taniej z aplikacją Vitay i kuponami

Jak działa promocja? Dwa sposoby na oszczędności

Promocja, w ramach której można uzyskać rabat 15 zł i zbierać kupony 10 zł, trwa od 18 kwietnia (godz. 00:01) do 4 maja 2025 roku (godz. 23:59). Natomiast zebrane kupony paragonowe o wartości 10 zł można realizować znacznie dłużej – do 16 maja 2025 roku . Dodatkowe informacje o promocji można znaleźć w regulaminie . Oferta dotyczy stacji Orlen wymienionych w tym dokumencie .

Ile realnie można zaoszczędzić?

Majówkowe podróże z Orlenem – nie tylko taniej, ale i wygodniej

Wiosenna promocja Orlenu to doskonała okazja do zmniejszenia wydatków na paliwo podczas majówkowych wyjazdów. Pamiętaj o aktywowaniu kuponu 15 zł w aplikacji Vitay przy pierwszym tankowaniu (minimum 30 litrów) i odbieraj kupony 10 zł przy każdym kolejnym, aby wykorzystać je do 16 maja.