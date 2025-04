Google Chrome naprawia 23-letni błąd w przeglądarce

Chociaż dzisiaj są już rzadko spotykane, to wszyscy wciąż pamiętamy niebieskie i fioletowe linki na stronach internetowych. Kolor zmieniał się w momencie, w którym odwiedziliśmy daną stronę. Rzecz w tym, że według Google jest to podstawowa wada projektowa, która po 23 latach w końcu zostanie usunięta.

Google usuwa 23-letni błąd

Na swoim blogu Google opisuje prosty scenariusz. Odwiedzamy witrynę A, na której klikamy link do witryny B. Te zmienia kolor i zostaje oznaczony jako odwiedzony. Następnie przechodzimy do niebezpiecznej witryny C. Na niej również znajduje się link do strony B. On również jest oznaczony jako odwiedzony, co daje oszustom wiedzę na temat naszej historii przeglądania.