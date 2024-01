Volkswagen ma szalony plan. Pomoże ChatGPT

Volkswagen zamierza wyposażyć swoje samochody w ChatGPT. Powód może zaskoczyć.

Sztuczna inteligencja to trend, który absolutnie zdominował branżę technologiczną w 2023 roku. Wygląda jednak na to, że nie była to wyłącznie przemijająca moda, a kolejne miesiące przyniosą nam jeszcze więcej zaskakujących, często wręcz absurdalnych zastosowań dla AI w swoich różnych wcieleniach.

Samochody Volkswagen z wirtualnym asystentem

Przykładowo firma Volkswagen zapowiedziała, że jeszcze w II kwartale 2024 sama zacznie stosować ChetGPT na szeroką skalę. Przy obsłudze klienta? Może w jakiś sposób Niemcom udało się zaprzągnąć sztuczną inteligencję do pomocy na etapie projektowania i produkcji pojazdów? Nie, nie, nic z tych rzeczy. ChatGPT będzie instalowany bezpośrednio w samochodach.

Na całe szczęście popularny model nie będzie wykorzystywany do kierowania pojazdami. Zamiast tego ma być wykorzystywany przez funkcję IDA, czyli asystenta głosowego, zbliżonego swoją funkcjonalnością m.in. do Alexy i Siri.

Dzięki zastosowaniu CahtGPT rozmowa z IDĄ ma przebiegać bardziej naturalnie. Asystent ma reagować na polecenia głosowe, będzie włączać i wyłączać część funkcji pojazdu (np. uruchomi klimatyzację lub radio), a także odpowie na proste pytania z zakresu wiedzy ogólnej. Warto zauważyć, że producent nie obiecuje, że odpowie na nie dobrze... ale odpowie.

Co ważne, żeby skorzystać z asystenta na bazie ChatGPT nie trzeba ani zakładać żadnych dodatkowych kont, ani instalować dodatkowych aplikacji. Producent obiecał również wysoki stopień ochrony danych osobowych. OpenAI ma nie mieć dostępu do naszych prywatnych informacji oraz naszyhc statystyk jako kierwców, a dane mają być usuwane jak tylko przestaną być potrzebne.

Pierwsze samochody z ChatGPT na pokładzie zobaczymy w II kwartale 2024. Nowa funkcja pojawi się na wszystkich modelach z oferty firmy Volkswagen, w tym na Tiguanie, Passacie i Golfie.

Także jeśli lubicie podróże samochodem w ciszy i spokoju, to zła wiadomość - jak wszystko tak dalej pójdzie, ta przyjemność również stanie się tylko wspomnieniem.

