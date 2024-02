Parkowali legalnie i za darmo. Miasto reaguje

Holenderskie Haarlem stanęło w obliczu niecodziennego problemu. Odpowiadają za niego kierowcy, którzy wymyślili, jak zaparkować za darmo w strefie parkowania płatnego i nie złamać przy tym prawa. Efektem jest nowy zakaz.

Każdy, kto jeździ samochodem do centrum wie, jak trudno znaleźć jest miejsce do parkowania, a zwłaszcza miejsce bezpłatne. Kierowcy z holenderskiego Haarlem znaleźli jednak rozwiązanie, choć efektem ubocznym ich zachowania jest wprowadzenie przez władze samorządowe nowego zakazu. Ten zaczyna obowiązywać już od 1 lutego.

Jak donoszą lokalne media, nieoficjalnym parkingiem stały się stanowiska ładowarek dla pojazdów elektrycznych. Wiadomo, że ładowanie w odróżnieniu od tankowania trwa dłuższą chwilę, więc widok pozostawionego pojazdu nikogo nie dziwi, ale to właśnie mieli zacząć wykorzystywać spryciarze. Ostatecznie obok ładowarek zalegały ponoć nie tylko elektryki z już naładowanym akumulatorem, ale też auta spalinowe.

Co nie jest zabronione, jest dozwolone

Rzecz w tym, że nie było dotąd przepisu, który by tego jednoznacznie zakazywał. Ale koniec. Miasto Haarlem formalnie ogłosiło, że wraz z początkiem lutego parkowanie pojazdów pod stacjami ładowania staje się zabronione. Wyjątek stanowią posiadacze elektryków, mający w dodatku pozwolenie na parkowanie w danej strefie.

Wszyscy pozostali powinni albo pozostać przy pojeździe na czas ładowania, albo w ogóle nie wjeżdżać pod ładowarkę, jeśli dysponują autem spalinowym. Naruszenie tych zasad będzie natomiast karane dokładnie tak, jak dzieje się to w przypadku parkowania w miejscu niedozwolonym.

A trzeba przyznać, że okazji, by popełnić wykroczenie, mieszkańcy otrzymają sporo. Liczące raptem nieco ponad 150 tys. mieszkańców Haarlem ma blisko 1,6 tys. stacji ładowania EV. Jak często służyły one jako parkingi, nie wiadomo, ale nie ulega wątpliwości, że od teraz będzie się to wiązało z przykrymi konsekwencjami.

