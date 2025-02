Seria GeForce RTX 5000 Laptop z problemami i opóźnieniami

Według najnowszych doniesień laptopy wyposażone w karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 5000 Laptop pojawią się później niż zakładano. Według producentów i dostawców najdroższe konstrukcje planowane pierwotnie na styczeń trafią do sprzedaży dopiero w marcu, a urządzenia z niższej i średniej półki mają pojawić się miesiąc później - w kwietniu.

Sprzedaż laptopów będzie rosnąć, ale mniej niż zakładano



Z punktu widzenia producentów laptopów pokładane są duże nadzieje w premierze mobilnych układów Blackwell . Obecna oferta oparta na układach serii GeForce RTX 4000 jest na rynku od dwóch lat, co utrudnia przyciągnięcie nowych klientów i zachęcenie do modernizacji sprzętu. Oczekuje się, że rok 2025 - w połączeniu z zakończeniem wsparcia dla systemu Windows 10 - przyniesie znaczący wzrost sprzedaży, jednak ciągłe opóźnienia mogą negatywnie wpłynąć na te prognozy.

Analitycy podają, że przewidywany wcześniej dwucyfrowy wzrost rynku laptopów osłabł. Najnowsze dane mówią o zaledwie 3,1% wzroście dostaw i produkcji na poziomie 179 milionów urządzeń. Mimo to część firm wciąż liczy na ożywienie w okresie powrotu studentów i uczniów do szkół we wrześniu.