Jim Keller twierdzi, że "wielki Intel" jest wart bilion dolarów

Pojawiają się sugestie dot. przekształcenia Intela w prywatną firmę

Wartość buduje się, mając wielki cel i zespół, który chce do niego dążyć. [...] Intel tworzył najwydajniejsze procesory w najlepszych litografiach. To [oddawanie biznesu w obce ręce] nie jest uwalnianiem wartości, tylko wyprzedażą majątku. A przecież Intel w szczytowej formie może być wart nawet bilion dolarów. Lekkomyślnym jest to przekreślać.

Co więcej, zmiana właściciela Intela automatycznie unieważniłaby umowy licencyjne z AMD, zapewniające obu stronom dostęp do technologii. Nowy podmiot musiałby negocjować od podstaw podobną umowę z Czerwonymi, co stawiałoby go w znacznie trudniejszej sytuacji. Wszystko to sprawia, że zbyt pochopne decyzje mogą sprawić, iż szansa na odbudowę potęgi Intela zostanie zaprzepaszczona.