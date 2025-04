Elon Musk szuka pieniędzy. Potrzebuje aż 25 miliardów dolarów

Firma xAI, która niedawno podwoiła rozmiar swojego superkomputera Colossus do imponujących 200 tysięcy akceleratorów sztucznej inteligencji od NVIDII, szykuje się do kolejnego, jeszcze bardziej ambitnego projektu. W związku z tym planuje przeprowadzenie nowej rundy finansowania, która ma zapewnić środki potrzebne do dalszego rozwoju.