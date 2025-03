Atak na graczy Counter-Strike 2. Chwila i tracisz konto

Cyberprzestępcy tym razem postanowili wykorzystać duże zainteresowanie grą Counter-Strike 2 do przejmowania kont graczy na Steam. W tym celu podszywają się pod znaną, ukraińską organizację e-sportową o nazwie Navi.

Atak na graczy CS2

Jest to typowy atak typu BitB, czyli Browser-in-the-Browser. W ten sposób oszuści otwierają nam fałszywą stronę internetową, która wygląda jak prawdziwa. Co gorsze, adres URL również wydaje się prawidłowy. Wszystko dlatego, że okno z fałszywą stroną jest otwierane w prawdziwym oknie przeglądarki. Na tym właśnie polega atak, i stąd jego nazwa.

Atakujący próbują nakłonić graczy poprzez rzekome rozdawnictwo drogich skinów do gry Counter-Strike 2. Co więcej, wykorzystują też wizerunek znanych zawodników e-sportowych, aby nakłonić użytkowników do wejścia na stronę. Aby odebrać prezent, konieczne jest zalogowanie się na swoje konto Steam. Tutaj otwiera się fałszywa strona logowania, za pomocą której przekazujemy oszustom nasze dane uwierzytelniające.