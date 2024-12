Viaplay Filmy i Seriale od dziś w Prime Video. Na start za darmo

Dalsza część tekstu pod wideo

Subskrybenci Viaplay zyskają dostęp do bogatej biblioteki, obejmującej oryginalne produkcje nordyckie, uznane filmy dokumentalne, polskie hity oraz popularne międzynarodowe seriale. Oferta obejmuje między innymi:

Jedną z najważniejszych premier w ramach nowej subskrypcji będzie „Udar” – ośmioodcinkowy komediodramat opowiadający historię Jacka, warszawskiego bon vivanta i gwiazdy programu kulinarnego, który po przebytym udarze próbuje na nowo odnaleźć sens życia. Serial, stworzony przez Pawła Demirskiego, oferuje świeże spojrzenie na współczesną elitę artystyczną z dużą dawką ironii i humoru.

Subskrypcja kanału Viaplay w Prime Video Channels ma być prostym sposobem na dostęp do ulubionych treści bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji. Nowi użytkownicy będą mogli skorzystać z 7-dniowego darmowego okresu próbnego, by zapoznać się z ofertą. Dodatkowe informacje można znaleźć pod tym adresem.

Jak podkreślają przedstawiciele Viaplay Group, Polska pozostaje kluczowym rynkiem dla dystrybucji treści, mimo planowanego zakończenia transmisji sportowych do połowy 2025 roku. Dzięki współpracy z partnerami, takimi jak Prime Video, widzowie nadal będą mogli cieszyć się różnorodną ofertą filmów i seriali, w tym zarówno nordyckich, jak i międzynarodowych produkcji.

Po debiucie treści Viaplay Content Distribution w ramach Prime Video Channels, który miał miejsce na początku tego roku w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech, mamy ogromną przyjemność rozszerzyć tę współpracę, w oparciu o model dodatkowej subskrypcji, również w Polsce. Za pośrednictwem usługi naszego partnera, polscy widzowie będą mogli w łatwy sposób uzyskać dostęp do kanału Viaplay, by korzystać z szerokiej oferty międzynarodowych filmów i seriali. W jej skład wchodzą m.in. kultowe nordyckie produkcje takie jak „Most nad Sundem”; „Wisting” czy „Penoza”, amerykańskie hity takie jak „S.W.A.T”; „NCIS: Hawaii” oraz „The Good Doctor”, a także „Udar”, który wkrótce będzie miał swoją premierę w Polsce.

– powiedział Gerald Biart, Viaplay Group, VP Partnership, Growth & Marketing

Zgodnie z ogłoszoną wcześniej aktualizacją strategii, Viaplay Group skupia się obecnie na regionie krajów nordyckich oraz Holandii, a do lata 2025 roku zakończy w Polsce działalność obejmującą transmisje z najważniejszych wydarzeń sportowych. Viaplay Content Distribution będzie jednak nadal współpracować z naszymi partnerami, za pośrednictwem Viaplay Select oraz kanałów SVOD, na kluczowych rynkach, aby zapewnić widzom dalszy dostęp do imponującej oferty międzynarodowych filmów i seriali. Polska pozostanie kluczowym rynkiem dla naszej działalności obejmującej dystrybucję treści oraz dla naszego międzynarodowego kanału SVOD. Co więcej, nasza oferta filmów i seriali będzie dostępna na rynku za pośrednictwem naszych obecnych partnerów i kanałów dystrybucji do połowy 2025 roku, a po tym okresie będzie kontynuowana poprzez usługę Prime Video Channels oraz innych partnerów.