Długo wyczekiwany film syna Denzela Washingtona już na Netflixie

Na Netflixie zadebiutował długo wyczekiwany dramat amerykański. To fascynująca opowieść o sporze rodzinnym i dość kontrowersyjnym spadku. Co ciekawe, wyreżyserował ją syn Denzela Washingtona.

"Lekcja gry na pianinie" to film w reżyserii Malcolma Washingtona, 33-letniego syna Denzela. Jest to nic innego, jak adaptacja wyróżnionej Nagrodą Pulitzera, sztuki Augusta Wilsona z 1987 roku. Jest to oryginalna produkcja Netflixa.

Więzi rodzinne i trudne decyzje

Akcja filmu rozgrywa się w czasach po Wielkim Kryzysie w latach 30., w Pittsburghu. Właśnie w takich okolicznościach walka o odziedziczone pianino budzi duchy przeszłości w rodzinie Charlesów. Upiorny sprzęt staje się kością niezgody między dwojgiem rodzeństwa. A trzeba podkreślić, że ten zdobiony ręcznie instrument ma dla nich szczególne znaczenie - stanowi symbol niewolnictwa i cierpienia przodków.

Można powiedzieć, że film wcale nie gra subtelnie na naszych emocjach, ale uderza w nie swoim emocjonalnym ładunkiem. Co prawda, jest wierną adaptacją sztuki, ale co najważniejsze nie ociera się o banał. Atutem filmu jest także obsada, w jedną z ról wcielił się nawet Samuel L. Jackson. W pozostałych rolach zobaczymy: Johna Davida Washingtona, Danielle Deadwyler, Raya Fishera oraz Erykah Badu.

Lekcja gry na pianinie - do obejrzenia na Netflixie od 22 listopada 2024 roku.

