Nr 1 Netflixa to przerażająca historia, która wydarzyła się naprawdę

Jak co miesiąc, Netflix przedstawia zestawienie najchętniej oglądanych produkcji na platformie. Największym hitem tym razem okazał się serial, którego fabuła przyprawia o ciarki, bowiem wydarzyła się naprawdę. Tak bardzo przypadł widzom do serca, że znalazł się w zestawieniu top10 aż w 90 krajach świata. W Polsce jest obecnie na pozycji szóstej. Miniserial został wyświetlony ponad 30 milionów razy, a liczba wyświetleń wciąż rośnie, szczególnie, że przed nami weekend i wielu widzów będzie umilało sobie czas oczekiwania na rozdanie Oscarów przed ekranem własnego telewizora.

"Morderstwo po amerykańsku: Gabby Petito"

To historia zamordowanej cztery lata temu, influencerki. Kim właściwie była Gabby Petito, o której losach za sprawą Netflixa dowiedział się ponownie cały świat? To 22-letnia Amerykanka, której zaginięcie i tragiczny finał całej historii w 2021 roku wstrząsnęła opinią publiczną. Gabby wraz ze swoim chłopakiem Brianem Laundrie, wyruszyła w podróż po Stanach Zjednoczonych. Całe to wydarzenie relacjonowała w mediach społecznościowych.