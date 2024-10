Oto serial kryminalny wszechczasów. Gratka dla fanów książek

Najnowszy serial Prime Video to murowany hit? Jest na to ogromna szansa. Ekranizacja słynnej serii kryminałów nadchodzi wielkimi krokami, a wiele czynników wskazuje na to, że jest na co czekać.

Serial kryminalny Cross, z Aldisem Hodge'em w roli głównej będzie miał premierę już 14 listopada na platformie Prime Video. Nie opłaca się przegapić.

Władze platformy są tak pewne sukcesu, że jeszcze przed wyemitowaniem pierwszej serii, zamówiły drugi sezon. Pierwszy sezon serialu będzie składał się z 8. odcinków.

Detektyw Alex Cross wkracza do akcji

Kim jest tytułowy bohater serialu Cross? To nikt inny, jak detektyw i psycholog sądowy, który jak nikt inny jest skuteczny w schwytywaniu przestępców. Serial powstał w oparciu na poczytne thillery Jamesa Pattersona i jest określany jako ten, z gatunku true crime. Jeśli mówią ci coś tytuły: W sieci pająka, Kolekcjoner lub Jack i Jill, to możesz być pewny, że jesteś świetnie przygotowany do oglądania przygód Cross'a. Pierwszy sezon Cross'a opowiada o seryjnym mordercy, którego tropem podąża Alex i jego partner, John Sampson.

Mam nadzieję, że widzowie będą się przede wszystkim dobrze bawić i czerpać radość z oglądania. Serial ma w sobie wszystko - jest zabawny, zmysłowy i pełen emocji. Jeśli znacie książki, to liczę na to, że odnajdziecie w serialu to, co w nich pokochaliście.

- zachęca do obejrzenia odtwórca głównej roli, Aldis Hodge.

Aldis Hodge jest nie tylko odtwórcą głównej roli, ale także producentem serialu. Możemy go kojarzyć z filmów Black Adam lub Pewnej nocy w Miami.... Grał także w popularnym serialu Netflixa, Czarne lustro.

Źródło zdjęć: Prime Video

Źródło tekstu: prime video