Ten serial już jest nr 2 w Polsce. Gratka dla fanów nowych technologii

Najważniejsze jest jednak chyba to, że pochłania on właściwie od pierwszego odcinka. W sieci już pojawiło się wiele porównań do słynnej serii "Black Mirror" ("Czarne lustro"), która to podejmuje zagadnienia zagrożeń, związanych z najnowszymi technologiami. Trzeba przyznać, że serial "Cassandra", swoją tematyką oraz klimatem, wpisuje się w ten nurt idealnie. Przedstawia on wizję świata, w której AI może odwrócić się od człowieka i całkowicie przejąć nad nim kontrolę. W dobie mody na inteligentne domy i wirtualne asystentki, warto sięgnąć po tę produkcję. Serial ma niewątpliwie jeszcze jeden atut - wyróżnia się wyjątkowym klimatem lat 70., co wpływa na to, że sztuczna inteligencja wydaje się taka retro-futurystyczna.

Recenzje serialu są dość mieszane, ale zbiera on pochwały od krytyków głównie za klimat i umiejętność budowania napięcia. Jest to po części horror, stąd nie można oczekiwać braku przewidywalności niektórych akcji oraz braku logiki w zachowaniach bohaterów. Niemniej jednak, serial angażuje i warto zobaczyć go do końca.

Cassandra - o czym jest serial?

To historia rodziny Prillów, która chce rozpocząć nowy rozdział i zapomnieć o tragedii, która ją dotknęła. W związku z czym, wprowadza się do nowego domu, który w latach 70. należał do naukowca i jego rodziny. Dom stał długo opuszczony, ale kiedy tylko pojawiają się nowi lokatorzy, okazuje się, że całością opiekuje się asystentka AI, Cassandra. Zaczyna ona wpływać na życie mieszkańców, niekoniecznie jednak tak, jak oni by tego chcieli.

W serialu wystąpili: Lavinia Wilson, Mina Tander, Michael Klammer, Franz Hartiwg oraz Mary Tolle.