Polaków czekają liczne utrudnienia w przelewach. O tym musisz wiedzieć

Jeśli w najbliższych dniach planujesz jakieś ważne przelewy, to lepiej zrobić je przed Świętami Wielkanocnymi. W weekend oraz na początku przyszłego tygodnia banki oraz instytucje finansowe będą pracować w niestandardowych godzinach. Inaczej będzie też działać system rozliczeniowy Elixir.

Świątecznie utrudnienia

Standardowo rozliczenia w systemie Elixir są realizowane w jednej z trzech sesji o godzinach: 9:30, 13:30 oraz 16:00. Dotyczy to jednak dni roboczych. W dni wolne oraz święta system działa inaczej. Jednym z takich dni jest Poniedziałek Wielkanocny. Warto o tym pamiętać, planując przelewy.

Dla przykładu, jeśli jakiś przelew zlecimy po godzinie 16:00 w piątek, to zostanie on zrealizowany podczas najbliższej sesji w dzień roboczy. W przypadku Świąt Wielkanocnych oznacza to dopiero wtorek (22 kwietnia) o godzinie 9:30 rano.