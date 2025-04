PKO BP z pilnym komunikatem. Otwierasz i Cię mają

PKO BP ostrzega

PKO BP ostrzega, że na skrzynki e-mailowe Polaków trafiają wiadomości, w których oszuści podszywają się pod bank. Co gorsze, w polu nadawcy znajduje się sfałszowany adres, który rzeczywiście mógłby wskazywać na PKO, więc wiele osób może uwierzyć w jego prawdziwość.

Głównym celem oszustów jest nakłonienie potencjalnych ofiar do otwarcia załącznika z czymś, co ma wyglądać jak plik PDF (potwierdzenie przelewu), ale w rzeczywistości jest to archiwum .r11. W nim zaszyte jest szkodliwe oprogramowanie, które ma zainfekować nasz komputer.