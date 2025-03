Fiskus musi odpowiedzieć. Chodzi o podatek od darowizny

Fiskus musi odpowiedzieć

Youtuber nie zamierzał się poddawać, więc sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Ten nakazał Krajowej Informacji Skarbowej wydać interpretację w tej sprawie. Jednak fiskus również nie zamierzał tak łatwo złożyć broni. Urzędnicy złożyli odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a ten 20 marca wydał wyrok.

NSA oddalił skargę kasacyjną Krajowej Informacji Skarbowej. Oznacza to, że skarbówka ma obowiązek udzielić odpowiedzi internetowemu twórcy. Dla wielu streamerów to bardzo ważna kwestia. Od tego, czy dobrowolne wpłaty od widzów to darowizna, zależy sposób rozliczania donejtów. Jeśli tak, to do kwoty 5308 zł (w ciągu 5 lat) nie podlegają one opodatkowaniu. Jeśli nie, to od każdej złotówki twórcy musieliby zapłacić podatek.