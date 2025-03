PayU ułatwi Polakom internetowe zakupy. Będzie szybciej

Cieszymy się, że możemy zaoferować naszym partnerom i ich klientom kolejne innowacyjne rozwiązanie płatnicze oparte na jednej z najpopularniejszych metod płatności w e-commerce. Płatność jest kluczowym etapem ścieżki zakupowej, dlatego dążymy do tego, aby była jak najprostsza dla kupujących. Click to Pay upraszcza płatność kartą w Internecie sprowadzając ten proces do jednego kliknięcia, zapewnia więc zarówno bezpieczeństwo, jak i wygodę. Wierzymy, że nowa usługa może mieć pozytywny wpływ na całościową satysfakcję z zakupów.

mówi Katarzyna Prus-Malinowska, Head of Product Management CEE, PayU GPO.