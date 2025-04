Zablokowali ci BLIK? Tylko jedna reakcja jest prawidłowa

Jak wynika ze zgłoszeń do CERT Polska, coraz więcej Polaków dostaje wiadomości, w których nadawca oznajmia, że dostęp do konta BLIK został zablokowany. W dalszej części wiadomości zostajemy poinformowani o rzekomej próbie oszustwa i informują co należy zrobić, aby móc dalej z niego korzystać. Jak można się domyślić, nic co zostało napisane w tych wiadomościach nie jest prawdziwe. Oszust ma swój plan. Chce jednego - aby adresat wiadomości kliknął w link, potwierdził swoje dane osobowe, zsynchronizował urządzenie i ostatecznie dokonał przelewu.