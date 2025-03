W Polsce to plaga. W 3 miesiące zniknęło 147 mln zł

Chociaż wszyscy na prawo i lewo przestrzegają przed oszustami, to Polacy wciąż nabierają się na ich metody. W ciągu zaledwie 3 miesięcy (w trzecim kwartale 2024 roku) z naszych kont zniknęło aż 147 mln zł. Trafiły one do cyberprzestępców — informuje Rzeczpospolita.