VeloBank wydał ostrzeżenie. Dotyczy nie tylko jego klientów

Korzystanie z publicznie dostępnych sieci Wi-Fi to już niemal nasza codzienność. Nic dziwnego, to wszak niebywała wygoda i zawsze jakaś oszczędność. Korzystamy z nich podczas spotkań na mieście z przyjaciółmi oraz wszelakich podróży, także tych podczas przerwy zimowej. Niestety, często jesteśmy nieświadomi tego, że cyberprzestępcy mogą za pomocą tych publicznych sieci przechwycić nasze loginy, hasła oraz dane kart bankowych. Wszystko to może się zdarzyć, jeśli kusimy los i podajemy nasze cenne dane w formularzach.