Niekorzystanie z gotówki ma jedną nieoczekiwaną zaletę. O co chodzi?

W większości przypadków kończyło się to wizytą na SOR. Okazuje się, że płatności bezgotówkowe da się powiązać z odczuwalnym zmniejszeniem liczby dzieci połykających monety, albo wkładających je sobie np. do nosa.

Jak podaje Associated Press, szeroka analiza tego zjawiska została opublikowana niedawno w czasopiśmie The Annals of The Royal College of Surgeons of England. Zebrane dane wykazały znaczny spadek liczby dzieci w Anglii, które wymagają zabiegów szpitalnych, związanych z wydobyciem przedmiotów, typu moneta, z gardła oraz innych dróg oddechowych.