Rozliczenie PIT albo szybki zwrot? Nie daj się wpuścić w maliny

Policja ostrzega, że oszustwa finansowe, szczególnie te związane z rozliczeniem PIT są coraz częstsze. Ale nie jesteśmy zupełnie bezradni. Wręcz przeciwnie - możemy się przed nimi skutecznie bronić . Aby wyłudzić pieniądze, dane do konta bankowego, albo dane osobowe, przestępcy podają się zazwyczaj za urzędnika skarbówki, firmy księgowej lub ZUS-u. Jak zatem reagować, kiedy skontaktuje się z nami któraś z wymienionych osób i wyda nam się podejrzana? Najważniejsze to zachować ostrożność i unikać wszelkich promocyjnych ofert, których zadaniem jest "pomóc" nam przy rozliczeniu podatku. Wszelkie tego typu oferty pomocy i propozycje szybkich zwrotów należy dokładnie przeanalizować, aby nie paść ofiarą oszusta.

Musimy zwracać szczególną uwagę na fałszywe e-maile i SMS-y. To jedna z najczęstszych metod wyłudzania danych. Pretekstów do kontaktu z nami jest naprawdę bardzo wiele. Możemy otrzymać wiadomość z informacją o konieczności dopłaty podatku, zwrocie nadpłaty lub błędach w deklaracji podatkowej. Wszystkie te wiadomości jednak łączy jedno - zawierają one linki do stron podszywających się pod oficjalne serwisy administracji skarbowej. Mogą zawierać załączniki ze złośliwym oprogramowaniem oraz wezwania do natychmiastowego działania, mającego na celu wywołanie paniki.