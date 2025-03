Podawali się za pracowników banku. Ich ofiary straciły miliony złotych

Metody oszustów

Stosując zaawansowane techniki socjotechniczne, sprawcy nakłaniali swoje ofiary nie tylko do przelewania pieniędzy, ale również do instalowania oprogramowania umożliwiającego zdalny dostęp do urządzeń. Umożliwiało to przestępcom kontrolę nad danymi ofiar, co prowadziło do zaciągania kredytów na ich nazwiska oraz transferowania skradzionych pieniędzy na kolejne rachunki, utrudniając tym samym ich śledzenie.