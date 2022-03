Atak na pieniądze Polaków. Popularny bank wśród zagrożonych

Wzmaga się fala ataków na konta bankowe Polaków. Nowa kampania bierze na cel klientów Banku Pekao S.A. Po kliknięciu w złośliwego maila można stracić pieniądze.

Po raz kolejny cyberprzestępcy biorą na cel klientów polskich banków. Tym razem na baczności powinny się mieć osoby posiadające konto w Banku Pekao S.A. Jak ostrzega CSIRT KNF, w ramach nowej kampanii rozsyłane są do nich wiadomości e-mail zawierające złośliwe oprogramowanie.

CSIRT KNF ostrzega przed złośliwymi mailami

Maile mają rzekomo pochodzić z banku, a ich treść sugeruje, że otrzymaliśmy właśnie na nasze konto przelew, którego potwierdzenie znajdziemy w załączniku. Oczywiście dołączonego pliku nie wolno pod żadnym pozorem otwierać, gdyż zamiast obiecanego dokumentu znajdziemy tam trojana Agent Tesla.

W konsekwencji ataku możemy stracić kontrolę nad kontem bankowym, a więc także nad zgromadzonymi na nim środkami.

Ostrzegamy przed pojawiającymi się w ostatnim czasie fałszywymi wiadomościami e-mail podszywającymi się pod @BankPekaoSA i zawierającymi złośliwe oprogramowanie #AgentTesla.

Na całe szczęście przed atakiem stosunkowo łatwo się uchronić. Przede wszystkim warto pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa, a więc m.in. nie klikaniu w linki i załączniki, jeśli nie mamy pewności co do ich zawartości, oraz dokładne weryfikowanie nadawcy wiadomości. W przytoczonym przypadku szczególnie to ostatnie może się okazać pomocne, gdyż złośliwe maile rozsyłane są z adresu niemającego nic wspólnego z bankiem, pod który przestępcy próbują się podszywać.

