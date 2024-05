Masz taki kod PIN? Pilnie zmieniaj, bo igrasz z ogniem

Teoretycznie odgadnięcie cudzego kodu PIN graniczy z cudem, bo możliwych kombinacji są tysiące. Tyle tylko, że ludzie wcale nie utrudniają przestępcom zadania – wynika z badań.

Czterocyfrowych kodów PIN utworzyć można 10 tys., stąd prawdopodobieństwo przypadkowego odgadnięcia konkretnej kombinacji powinno być marginalne. Ale jak to jest w praktyce? Znacznie gorzej.

Jak wynika z danych przedstawianych przez brytyjski think tank Information is Beautiful, a wcześniej zebranych przez firmę ESET, znaczna część ludzi nie stosuje się do podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zamiast wybierać kombinację zupełnie losową, stawiają na schematy bardzo oczywiste. Łatwe do zapamiętania, ale niestety także do odgadnięcia.

Analizując bazę 3,4 mln kodów, oceniono, że realne prawdopodobieństwo odgadnięcia ciągu wynosi bagatela 1/5. A dzieje się tak, gdyż lwią część stosowanych kombinacji mają stanowić te najbardziej prymitywne, z banalnym 1234 na czele.

Kod 1234 zdaniem analityków stosuje, czy to w banku czy telefonie, nawet co dziesiąty człowiek (dokładnie 11 proc.), a kolejnych 6 proc. stawia na równie nieodkrywczy ciąg 1111. Poza tym w topce pojawiają się jeszcze 0000, 1212, 7777, 1004, 2000, 4444, 2222 oraz 6969.

Dla kontrastu kombinacje używane najrzadziej, a co za tym idzie potencjalnie najbezpieczniejsze, to 8557, 8438, 9539, 7063, 6827, 0859, 6793, 0738, 6835 a także 8093.

Ludzie w dalszym ciągu korzystają z automatycznie przypisanych im kodów PIN lub wybierają oczywisty i łatwo dostępny, np. datę urodzenia

– podsumowuje ekspert ds. cyberbezpieczeństwa Jake Moore.

