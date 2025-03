Mastercard za darmo ochroni Twoją kartę. To musisz wiedzieć

Mastercard ID Theft Protection, bo tak nazywa się nowa usługa, skierowana jest do posiadaczy kart kredytowych oraz biznesowych. Właśnie zadebiutowała w Polsce i jest darmowa. Jednak trzeba wypełnić specjalny formularz — informuje Cashless.pl .

Co ważne, usługa działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a do tego jest darmowa. W przypadku wykrycia nieprawidłowości użytkownik jest o tym od razu informowani za pomocą SMS-a lub wiadomości e-mail. Jednak do aktywacji Mastercard ID Theft Protection konieczne jest aktywowanie na specjalnej stronie, którą znajdziecie TUTAJ.