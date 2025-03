PKO Bank Polski z ostrzeżeniem. Akurat teraz jest to szalenie ważne

Czas rozliczeń podatkowych to istny raj dla oszustów. Mogą uruchomić naprawdę wiele kreatywnych sposobów na wyłudzenie danych oraz pieniędzy od porządnych obywateli. Dlatego banki alarmują - "nie licz się z oszustem".

Jak rozpoznać taką fałszywą wiadomość?

Dość łatwo ją rozpoznać. bowiem w treści, zazwyczaj znajduje się link, który prowadzi do strony podszywającej się pod stronę www e-PITu, pod stronę organów podatkowych lub pod stronę płatności. Cel oszustów jest bowiem jasny - przechwycenie danych do logowania do bankowości elektronicznej.