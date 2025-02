Atak na klientów mBank. Chwila nieuwagi i mają Twoje dane

Oszuści bardzo często biorą na cel klientów banków. To w końcu instytucje, w których trzymamy swoje finanse. Dostanie się na konto to potencjalnie ogromnym zysk dla cyberprzestępców. Tym razem uważać muszą klienci mBanku.

Atak na klientów mBanku

Po raz kolejny jest to kampania phshingowa, która prawdopodobnie jest rozsyłana całkowicie losowo w nadziei, że trafi również na skrzynki klientów mBanku. W wiadomości SMS są oni informowani o konieczności zaktualizowania hasła. Mają to zrobić albo ich konto zostanie zablokowane. W wiadomości znajduje się również link do strony.