25-latka padła ofiarą dziwnego oszustwa. Chciała sprzedać ubranka

Kobieta bez zastanowienia kliknęła w link i przystąpiła do jego uzupełniania. W trakcie wypełniania formularza wystąpił nieoczekiwany błąd i strona zamknęła się. W tym samym momencie zadzwonił do sprzedającej mężczyzna, podający się za kuriera znanej firmy. Poinformował 25-latkę o chwilowych problemach i poprosił o wygenerowanie kodu BLIK. Niczego nie podejrzewająca kobieta zrobiła to, o co poprosił. Niestety, kiedy za jakiś czas, sprawdziła stan swojego konta bankowego, ujrzała, że zniknęło z niego 6000 złotych.