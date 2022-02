W mPay kupimy bilety komunikacji miejskiej w Toruniu

W aplikacji mPay pojawiła się możliwość zakupu biletów komunikacji miejskiej w Toruniu. Przy okazji można użyć tego narzędzia do wyznaczenia optymalnej trasy przejazdu między wybranymi przez siebie punktami.

Mieszkańcy Torunia oraz wszyscy odwiedzający to miasto otrzymali nową formę dostępu do biletów komunikacji miejskiej. Można je teraz kupić za pomocą aplikacji mPay. Oferta obejmuje bilety jednorazowe, czasowe (30- i 90-minutowe oraz dzienne) oraz okresowe (tygodniowe i miesięczne). Poza Toruniem rozwiązanie to działa już w ponad 60 miastach

w Polsce.

Zobacz: W aplikacji mPay opłacisz już przejazd autostradą A4. Wkrótce też A1

Zobacz: mPay wprowadza ubezpieczenia turystyczne. Kupisz je przez aplikację

Aplikacja daje użytkownikom również dostęp do funkcji planer podróży mPay GO!. Wyznacza on optymalną trasę i czas dotarcia do celu komunikacją miejską, wyszukuje połączenia, a także przypomina, że już czas udać się na przystanek.

Cieszymy się, że Toruń jest kolejnym miastem na mapie Polski, w którym zarówno mieszkańcy, jak i turyści mogą w łatwy sposób opłacić podróżowanie komunikacją miejską. mPay konsekwentnie poszerza zasięg usług płatności mobilnych nie tylko w zakresie transportu miejskiego, ale opłat za parkowanie czy za przejazd płatnymi odcinkami autostrad. Na bieżąco rozbudowujemy nasz katalog usług również w zakresie szeroko pojętych usług finansowych. Przy pomocy naszej aplikacji można m.in. robić szybkie przelewy, doładowywać telefony na kratę i gry online, opłacić dostęp do serwisów filmowych i muzycznych, wspierać organizacje charytatywne czy nadawać przesyłki.

– powiedział Andrzej Basiak, Prezes Zarządu mPay S.A.

mPay – jak kupić bilet?

Aby kupić bilet komunikacji miejskiej w mPay, należy uruchomić aplikację w telefonie i z listy miast wybrać Toruń. Kolejnym krokiem powinno być wybranie jednego z dostępnych biletów i określenie metody płatności. Zakup potwierdzamy kodem PIN, który każdy użytkownik ustala samodzielnie podczas rejestracji w mPay.

Nabycie biletu w aplikacji jest równoznaczne z jego skasowaniem. Podczas kontroli należy wejść do zakładki „Kontrola biletów”, wybrać aktywny bilet i okazać go kontrolerowi. Można to zrobić nawet wtedy, gdy telefon nie ma połączenia z Internetem.

Aby móc płacić za bilety telefonem, należy wcześniej zasilić swoją elektroniczną portmonetkę mPay środkami pieniężnymi, na przykład za pomocą przelewu bankowego. Do aplikacji można też podłączyć kartę płatniczą, co pozwala uniknąć konieczności pamiętania o regularnych zasileniach. Należność za bilety jest wówczas pobierana bezpośrednio z konta bankowego użytkownika.

Zobacz: Instagram z ważną zmianą! Tej funkcji zdecydowanie brakowało

Zobacz: PKO BP rozszerza ofertę. Tego jeszcze nie było

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Martyn Jandula / Shutterstock.com

Źródło tekstu: mPay