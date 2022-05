SPC Gear LIX Plus Wireless to kozacki sprzęt, a tu możesz go zgarnąć za free

SPC Gear LIX Plus to myszka, która cieszy się w Polsce dużą popularnością. To dobry, a przy tym stosunkowo niedrogi gryzoń. Teraz polska firma wprowadziła jego nową, bezprzewodową wersję. Czy jest warta swojej ceny?

SilentiumPC to polska marka, która jest ceniona w naszym kraju. Lubimy jej chłodzenia, obudowy czy sprzęt gamingowy z serii SPC Gear. Nie inaczej jest w przypadku myszki SPC Gear LIX Plus, która przy stosunkowo niskiej cenie ma sporo do zaoferowania. Chwalona jest za solidną jakość wykonania, dobry sensor optyczny czy też zastosowane przełączniki pod głównymi przyciskami. Co można by zrobić w niej jeszcze lepiej?

Z całą pewnością brakowało gryzonia w wersji bezprzewodowej. Do tej pory marka SPC Gear skupiała się przede wszystkim na modelach z kablem, ale to się właśnie zmieniło. Przedpremierowo miałem okazję przetestować model SPC Gear LIX Plus Wireless, czyli właśnie gryzonia, który z komputerem łączy się bezprzewodowo. Jak wypada i czy warta jest swojej ceny?

SPC Gear LIX Plus Wireless – specyfikacja

Myszka SPC Gear LIX Plus Wireless wyposażona jest w jeden z najlepszych sensorów na rynku – Pixart PAW (PMW) 3370. Ten pozwala między innymi na ustawienie czułości o wartości maksymalnie 19000 DPI oraz zmianę LOD (Lift-off-Distance), a przede wszystkim charakteryzuje się bardzo precyzyjnym śledzeniem ruchów. Sensor nie powinien mieć też problemów z odwzorowaniem szybkich ruchów o prędkości nawet do 10,16 m/s, co jest wartością praktycznie nieosiągalną. Najlepsi gracze CS:GO dobijają podobno do około 6 m/s, więc jest bardzo duży zapas.

Poza tym gryzoń wyposażony jest w przełączniki Kailh GM 8.0 o deklarowanej żywotności aż 80 mln aktywacji. To powinno gwarantować przynajmniej kilka lat bezproblemowej pracy. Przyznam szczerze, że jeszcze nie miałem okazji testować myszki z tymi przełącznikami, więc jestem ciekaw, jak sprawdzają się w praktyce. Kailh to chiński, ale doskonale znany graczom producentów przełączników (między innymi do klawiatur), więc o jakość jestem raczej spokojny.

Warto w tym miejscu wspomnieć o jeszcze kilku kwestiach. Nowa myszka SPC zachwyca między innymi swoją masą. Wynosi ona zaledwie 69 gramów i to zdecydowanie czuć. Na tym polu polska marka może konkurować w Logitech G Pro X Superlight, która jest o zaledwie 6 gramów lżejsza. Do tego dochodzi 6 przycisków – dwa główne, dwa boczne, wciskany scroll oraz przycisk do szybkiej zmiany DPI. Jak na sprzęt gamingowy przystało, nie brakuje też podświetlenia RGB LED, które w razie potrzeby można wyłączyć. Rekomendowana cena za ten konkretny model to 279 zł, więc całkiem nieźle, jak na możliwości.

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)