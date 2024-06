Bestia, nie karta graficzna. W cenie do 2500 zł trudno o coś lepszego

Jaką kartę graficzną wybrać do komputera dla gracza? Dzisiaj przyjrzymy się modelowi Gigabyte Radeon RX 7800 XT Gaming OC 16G, który dla wielu będzie idealnym wyborem.

Każdy wie, że karta graficzna to jeden z najważniejszych elementów w gamingowym komputerze. Co prawda PC wymaga też wydajnego procesora, dużej ilości pamięci RAM o wysokim taktowaniu i najlepiej jeszcze szybkiego dysku SSD, ale to właśnie GPU w dużej mierze odpowiada za to, ile klatek na sekundę będzie wyświetlał cały zestaw.

Właśnie dlatego jest to tak ważny element, a jego wybór nie należy do najłatwiejszych. Szczególnie interesująco robi się w przedziale cenowym około 2000-2500 zł. Co wybrać, jeśli właśnie takim budżetem na kartę graficzną dysponujesz? W mojej ocenie jednym z lepszych wyborów będzie Radeon RX 7800 XT, a konkretnie w wersji Gigabyte Gaming OC. Przyjrzymy się, co ma on do zaoferowania.

Specyfikacja Gigabyte RX 7800 XT Gaming OC 16G

Karta graficzna Gigabyte RX 7800 XT Gaming OC 16G, a konkretnie jej rdzeń Navi 32, bazuje na architekturze RDNA 3. Powstał z wykorzystaniem litografii 5 nm. Składa się z 28,1 mln tranzystorów i ma rozmiar 346 mm2. Wyposażony jest w 3840 jednostek cieniujących, 240 TMU, 96 ROP, 60 rdzeni RT oraz 64 MB pamięci cache trzeciego poziomu. Taktowanie wynosi aż 2565 MHz w trybie Boost, czyli aż o 135 MHz wyżej niż w modelach referencyjnych. Przełoży się to na jeszcze wyższą wydajność zarówno w grach, jak i programach użytkowych.

To, czym karty AMD się wyróżniają, to duża ilość pamięci RAM. W tym konkretnym modelu zastosowano aż 16 GB GDDR6 na 256-bitowej szynie, co przekłada się na przepustowość na poziomie 624,1 GB/s. Dzięki temu problemu z alokacją zbyt dużej pamięci RAM przez niektóre gry nie powinny stanowić żadnego problemu. Dodatkowo karta Gigabyte wyposażona jest w dwa złącza DisplayPort 2.1 oraz dwa HDMI 2.1. Zasilana jest przez dwie 8-pinowe wtyczki PCIe, a rekomendowany zasilacz powinien mieć moc co najmniej 700 W.

Sprawdź ofertę na kartę graficzną

Gigabyte RX 7800 XT Gaming OC 16G



Świetne chłodzenie WindForce

W przypadku karty graficznej Gigabyte RX 7800 XT Gaming OC 16G warto poświęcić osobny akapit na system chłodzenia. Mowa w końcu o uznanej i lubianej wśród użytkowników konstrukcji WindForce, która jest gwarancją niskich temperatur. Dzieje się tak za sprawą kilku rozwiązań, które się wzajemnie uzupełniają i przekładają na wysoką kulturę pracy.

Jednym z kluczowych elementów są aż trzy wentylatory 3D Active Fan. Po pierwsze, działają one w trybie pasywnym, co oznacza, że uruchamiają się dopiero, gdy wymaga tego temperatura karty graficznej. Przy niższym obciążeniu pozostaną bez ruchu, co przekłada się na bezgłośną pracę. Po drugie, wyposażone są w łopatki 3D, które mają specjalną budowę, poprawiającą przepływ powietrza. Po trzecie, środkowy wentylator kręci się w odwrotnym kierunku niż dwa zewnętrzne, co także przekłada się na efektywniejszą pracę. No i wreszcie po czwarte, firma Gigabyte zastosowała smarowanie z nanocząsteczkami grafenu. Nie tylko zmniejsza ono poziom hałasu, ale pozwala nawet 2,1-krotnie zwiększyć żywotność wentylatorów.



To jednak nie wszystko. System chłodzenia WindForce składa się jeszcze z siedmiu miedzianych ciepłowodów, dużej miedzianej podstawki, która bezpośrednio styka się z rdzeniem karty graficznej, potężnego radiatora oraz metalowego backplate’u, który również ma przełożenie na niższe temperatury. Jak niskie? Według naszych testów pod obciążeniem w postaci wymagającej gry, jaką jest Cyberpunk 2077, karta nagrzała się do zaledwie 61 stopni Celsjusza, co należy uznać za bardzo dobry wynik.

Wydajność w grach

A co z wydajnością, która przecież jest najważniejsza? Gigabyte Radeon RX 7800 XT Gaming OC nie ma czego się wstydzić. Pod tym względem to jedna z lepszych konstrukcji na rynku. W większości gier plasuje się wyżej niż jej największy rywal, czyli GeForce RTX 4070. Jednocześnie dostępna moc w pełni predysponuje ją nie tylko do grania w rozdzielczości 1080p, która wciąż jest najpopularniejsza wśród graczy, ale nawet 1440p, która z roku na rok zyskuje na znaczeniu. Według statystyk Steama dzisiaj już niemal 20 proc. graczy uruchamia gry właśnie w rozdzielczości 2560 × 1440 pikseli. Karta Radeon RX 7800 XT Gaming OC doskonale się do tego nadaje.

Doskonale widać to w naszych testach, które przeprowadziliśmy z wykorzystaniem monitora Gigabyte GS27Q. Ten charakteryzuje się matrycą IPS, czasem reakcji zaledwie 1 ms (MPRT), odświeżaniem 240 Hz oraz przekątną 27 cali. To absolutnie rewelacyjny monitor dla graczy, którzy szukają monitora 1440p, który jest nie tylko szybki, ale też gwarantuje niespotykaną jakość obrazu.

Full HD (1920 × 1080) 1440p (2560 × 1440) Cyberpunk 2077 123,04 85,82 God of War 149,9 117,7 Horizon: Forbidden West 79,9 67

Sprawdź ofertę na monitor Gigabyte GS27Q



Nie tylko sama wydajność

Jednak w przypadku dzisiejszych kart graficznych nie powinniśmy mówić tylko o samej, czystej wydajności. Ta jest oczywiście niezwykle ważna, ale coraz większą rolę odgrywa to, co GPU mogą zrobić dodatkowo, aby poprawić komfort grania. W przypadku kart AMD mowa między innymi o rozwiązaniach znanych pod ogólną nazwą FidelityFX Super Resolution. Jak to działa?

Przede wszystkim FSR 3.0, bo tak technikę określa się w skrócie, to mechanizm skalowania obrazu. Działa to tak, że karta graficzna natywnie generuje obraz o niższej rozdzielczości, dzięki czemu wyświetlanych jest więcej klatek na sekundę, a algorytmy uczenia maszynowego skalują każda pojedynczą klatkę do wyższej rozdzielczości. W ten sposób mamy dużo płynniejszy obraz przy zachowaniu jego wysokiej jakości. Jak duże są to różnice? To również możecie zobaczyć w naszych testach.

Full HD (1920 × 1080) Full HD (1920 x 1080) z FSR Różnica % 1440p (2560 × 1440) 1440p (2560 x 1440) z FSR Różnica % Cyberpunk 2077 123,04 139,02 13% 85,82 103,28 20,3% God of War 149,9 165,2 10,2% 117,7 136,4 15,9% Horizon: Forbidden West 79,9 88,1 10,3% 67 76,7 14,5%



Oprócz tego FidelityFX Super Resolution 3.0 wprowadziło też technikę generowania klatek. Oprócz wspominanego wyżej skalowania mechanizm analizuję każdą pojedynczą klatkę, generowaną przez kartę graficzną, a następnie między nimi wstawia dodatkowe. Ponownie przekłada się to na dużo wyższą płynność, przy zachowaniu obrazu o wysokiej jakości.

Dobry wybór dla graczy

To wszystko sprawia, że Gigabyte Radeon RX 7800 XT Gaming OC 16G to jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy wybór dla graczy, którzy szukają karty w cenie do 2500 zł. Model ten charakteryzuje się świetną wydajnością, wysoką kulturą pracy i rozwiązaniami, które dodatkowo poprawiają płynność i komfort grania. To konstrukcja, która ma rewelacyjny stosunek jakości do ceny i właśnie z tego powodu będzie doskonałym wyborem w swojej kategorii cenowej.

Promocja na katy graficzne i płyty główne

Co ważne, już za chwilę karty graficzne Gigabyte z serii Radeon możecie kupić w ciekawej promocji, w ramach której część wydanych pieniędzy trafi z powrotem na konto (tzw. cashback). W zależności od modelu zwrot wynosi od 20 do 60 euro. Pełna lista kart graficznych prezentuje się następująco:

Radeon RX 7900 XTX Aorus Elite 24G — zwrot 60 euro

Radeon RX 7900 XTX Gaming OC 24G — zwrot 60 euro

Radeon RX 7900 XT Gaming OC 20G — zwrot 50 euro

Radeon RX 7900 GRE Gaming OC 16G — zwrot 40 euro

Radeon RX 7800 XT Gaming OC 16G — zwrot 40 euro

Radeon RX 7700 XT Gaming OC 12G — zwrot 30 euro

Radeon RX 7600 XT Gaming OC 16G — zwrot 30 euro

Radeon RX 7600 Gaming OC 8G — zwrot 20 euro

Radeon RX 6600 Eagle 8G — zwrot 20 euro

Jednak promocja nie dotyczy tylko i wyłącznie kart graficznych. Cashback otrzymacie także za wybrane płyty główne, w tym bardzo dobry, a jednocześnie tani model B650 Eagle AX. W jej przypadku zwrot to 10 euro. W przypadku droższych wariantów, jak X670E Aorus Xtreme, otrzymacie z powrotem aż 50 euro. Do tego możecie też dorzucić jeden z procesorów AMD Ryzen i dodatkowo otrzymać kolejne 20 euro na konto (w sumie mogą być 3 produkty z każdej kategorii, ale muszą znajdować się na jednym paragonie).

Promocja trwa od 27 maja do 23 czerwca (lub do wyczerpania zapasów). Czas na rejestrację trwa od 10 czerwca do 22 lipca (konieczne jest poczekanie 14 dni po zakupie, zanim wypełnicie zgłoszenie). Po weryfikacji zgłoszenia, która powinna trwać maksymalnie 6 tygodni, kasa powinna trafić na konto. Partnerami promocji są sklepy: x-kom, morele, Komputronik, Proline oraz Media Expert. Rejestracji musicie dokonać NA TEJ STRONIE.

Tekst sponsorowany na zlecenie firmy Gigabyte.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)