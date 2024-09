Ułatw sobie życie. Każdy uczeń i student powinien to mieć

Co powinien mieć każdy uczeń i każdy student? Zawsze mile widziane są dobre oceny. Tym razem jednak chodzi o urządzenia, które, jeśli nie są niezbędne, to na pewno uczynią naukę łatwiejszą.

Do drukowania, skanowania i kopiowania: Epson L3280

Możemy zaklinać rzeczywistość, ale edukacja nie odbywa się bez papieru. I dobrze, bo wpatrywanie się godzinami w ekrany nikomu nie wyjdzie na zdrowie. Do drukowania arkuszy ćwiczeń i archiwizacji notatek polecam urządzenie ze skanerem i drukarką Epson L3280. Na tym jednak jego zastosowania się nie kończą. Można oczywiście zabrać się za skanowanie paragonów, a można też wykorzystać urządzenie kreatywnie – na przykład robić kolarze ze skanów przeróżnych przedmiotów.

Nowoczesny sprzęt może pracować w domowej sieci i umożliwia drukowanie także z urządzeń mobilnych. Poza zwykłym papierem można tu wykorzystać także papier ozdobny, fotograficzny, przygotować naklejki, magnesy czy naprasowanki.

Przede wszystkim to urządzenie będzie tanie w utrzymaniu dzięki systemowi EcoTank. Epson nie stosuje bowiem kartridży z tuszami, ale sprzedaje je „na butelki”, a drukarka ma pojemnik na każdy z kolorów. Do tego możesz odzyskać 150 zł w promocji cashback z okazji początku roku szkolnego.

Sprawdź cenę urządzenia wielofunkcyjnego Epson L3280



Do noszenia danych: Goodram HX200

Chmury chmurami, ale czasem nie ma to, jak wymienić się plikami w tradycyjny sposób. Goodram HX200 zapewni wygodę, jest trwały, a przy tym stylowy – do wyboru jest wersja czarna i w kolorze różowego złota. To kolejny produkt, który zostanie w użyciu jeszcze długo po ukończeniu nauki dzięki solidnej, metalowej obudowie. Warto wiedzieć, że dysk jest odporny na wstrząsy i upadki. Przy tym urządzenia waży tylko 67 gramów przy wymiarach 11 × 65 × 43 mm.

Dysk SSD w metalowej obudowie zapewnia prędkości do 1600 MB/s przy odczycie i 1500 MB/s przy zapisie danych. Sprawdzi się więc przy przenoszeniu kolekcji wypracowań i cyfrowych podręczników i skanów notatek, a także przy uruchamianiu złożonych projektów graficznych i programistycznych na studiach.

Goodram HX200 jest dostępny w trzech pojemnościach: 500 GB, 1000 GB oraz 2000 GB. Można więc dopasować zakup do indywidualnych potrzeb. Do połączenia wykorzystuje USB-C 3.2. Dysk objęty jest 3-letnią gwarancją producenta.

Sprawdź cenę dysków Goodram HX200



Do czytania: PocketBook Era

PocketBook Era nie jest najtańszym czytnikiem w rodzinie, ale polecam go z dwóch powodów. Po pierwsze, jest bardzo solidny i wodoodporny. Po drugie, używam go na co dzień i jestem bardzo zadowolona z jakości jego ekranu, regulowanego, ciepłego oświetlenia oraz płynnego działania interfejsu. Można na nim czytać także książki z abonamentu Legimi, co znacznie poszerza biblioteczkę. Można też podłączyć słuchawki Bluetooth i zagłębić się w audiobooki.

Na pewno będzie to zakup na lata. Jeśli zaś wolisz czytnik z kolorowym ekranem do ilustrowanych podręczników lub komiksów, jest też wersja kolorowa: PocketBook Era Color.

Sprawdź cenę czytników PocketBook Era i PocketBook Era Color



Do słuchania i lekcji online: Soundcore Liberty 4 NC

Soundcore Liberty 4 NC to jedne z lepszych słuchawek, które testowała w ostatnim czasie redakcja TELEPOLIS.PL, a przy tym nie zrujnują budżetu. Polecam je między innymi dlatego, że świetnie odizolują od otoczenia, gdy będzie to potrzebne. Mają bardzo dobry system aktywnej redukcji hałasu, co pomoże skupić się na nauce czy lekturze.

Słuchawki obsługują kodek LDAC, mają certyfikat Hi-Res Wireless Audio i brzmią świetnie zarówno przy słuchaniu muzyki, jak i w czasie rozmów. Ponadto w aplikacji Soundcore możesz przygotować sobie dźwięki pomagające się skupić, na przykład łącząc szum z odgłosami natury. Więcej dowiesz się z recenzji tych słuchawek.

Sprawdź cenę słuchawek Soundcore Liberty 4 NC



Do noszenia tego wszystkiego: Natec Camel Pro

Natec Camel Pro to plecak miejski, w którym bez żadnego problemu zachowasz porządek. Można w nim nosić 15-calowego laptopa oraz zeszyty A4, ma też mnóstwo drobnych kieszeni na drobiazgi elektroniczne i przybory piśmiennicze. Z drugiej strony ma także dużą kieszeń z siatką, w której można umieścić ciepłą bluzę na wieczór lub strój na WF. Klucze można przypiąć karabińczykiem w środku, a portfel nosić tuż przy plecach, gdzie będzie najbezpieczniejszy.

Po bokach plecaka znalazły się praktyczne pasy kompresyjne, pozwalające dopasować wymiar bagażu do jego realnej zawartości (podczas testów udało mi się spakować do niego nawet śpiwór). Tył został pokryty siatką ułatwiającą odprowadzanie potu w upalne dni. Podobnym materiałem zostały wyłożone szerokie szelki. Co ciekawe, ma też z boku rączkę, która pozwala nosić go jak walizkę. Możesz ten plecak poznać bliżej dzięki recenzji.

Sprawdź cenę plecaka Natec Camel Pro



