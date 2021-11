Huawei ogłosił, że będzie rozdawać smartfony za darmo. Wywołał burzę

O tym, jaka jest sytuacja Huawei w USA, nikogo raczej uświadamiać nie trzeba. Chińska spółka, objęta całym szeregiem restrykcji Departamentu Handlu, oficjalnie nie może sprzedawać tam żadnych urządzeń ani usług. Mimo wszystko utrzymuje małe biuro w miejscowości Plano w stanie Teksas, które odpowiada m.in. za działania wizerunkowe, i to ono właśnie odpaliło ładunek inicjujący.

"Specjalna oferta na Black Friday! 100 proc. zniżki na wszystkie telefony, które sprzedajemy obecnie w USA" – ogłoszono za pośrednictwem zweryfikowanego profilu HuaweiUSA na Twitterze.

Black Friday special! 100% OFF all phones we currently sell in the US.🙃