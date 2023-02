Telekomy znalazły sposób na trudnych klientów. Załatwi ich automat

ChatGPT robi ostatnio ogromną furorę i coraz częściej mówi się, że ten chatbot z AI może zastąpić w wielu zastosowaniach ludzi. Przymierzają się o tego także operatorzy telekomunikacyjni.

ChatGPT, chatbot opracowany przez OpenAI, przewraca do góry nogami wiele dziedzin, które dotąd zarezerwowane były dla człowieka. Jego odpowiedzi w wielu sytuacjach udanie naśladują narrację stosowaną w rozmowach prowadzonych przez ludzi. Choć często sens tych wypowiedzi jest dyskusyjny, nie powstrzymuje to jednak kolejnych prób „zatrudniania” ChatGPT do nowych zadań jak na przykład pisanie książek. E-bookami pisanymi przy pomocy chatbota zalewana jest ostatnio księgarnia Amazona – w połowie lutego było ich już ponad 200, a liczba ta nieustannie rośnie. Co więcej, przewiduje się, że ChatGPT może z pomagać naukowcom przy pisaniu artykułów, stanowiąc wsparcie w kwestiach koncepcyjnych i językowych. Wykorzystaniem ChatGPT interesują się też operatorzy telekomunikacyjni.

ChatGPT w biurze obsługi klienta u operatora

Jak donosi serwis Light Reading, ChatGPT stał się przedmiotem zainteresowań operatorów telekomunikacyjnych. Nie padają konkretne nazwy operatorów, ale możemy się domyślić, że chodzi o rynek amerykański. Jeżeli tam się jednak przyjmie, to trafi też do całej branży.

Ponieważ do stworzenia modelu językowego ChatGPT zatrudnieni byli ludzie, którzy „uczyli” AI logiki posługiwania się językiem przez człowieka, teraz te umiejętności mogą być wykorzystywane w druga stronę – by chatbot pomagał ludziom. U operatorów telekomunikacyjnych ChatGPT postrzegany jest jako wsparcie w biurach obsługi klienta.

Czy to znaczy, że dzwoniąc w sprawie awarii sieci albo niedziałającej usługi, natkniemy się na chatbota, który zręcznymi słówkami będzie omijał problem? Według Light Reading na razie ChatGPT nie miałby bezpośredniego kontaktu z klientem. Zamiast tego analizowałby na żywo rozmowę z dzwoniącą osobą i zapewniałby konsultantowi „porady ekspertów” do przekazania klientowi. Dzięki temu BOK mógłby szybciej docierać do informacji o ofertach, stanie sieci i awarii, ale nad ich przekazaniem czuwałby człowiek.

Jak jednak zauważa Light Reading, niektóre firmy telekomunikacyjne pod presją kosztów lub szukając przewagi nad konkurencją, będą chciały zaprząc rozwiązania, takie jak ChatGPT do pełnej obsługi klienta. Zamiast krytykowanego przez niektórych asystenta Max w Orange może się więc pojawić ChatGPT lub chatbot bazujący na jego silniku. Efekty mogą być jednak odmienne od oczekiwanych.

Według Light Reading jeden z operatorów telekomunikacyjnych bada już użycie ChatGPT przez techników działających w terenie. Po odpowiednim „przeszkoleniu” chatbot mógłby doradzać serwisantom w skomplikowanych interwencjach, gdy problem techniczny jest nietypowy i wymaga specjalistycznej wiedzy. ChatGPT mógłby również pomóc programistom, podpowiadając, za co odpowiada niejasny fragment kodu w złożonym oprogramowaniu.

