Apple Event – co zobaczymy 18 października?

Apple zaprasza na swoje kolejne wydarzenie online, które odbędzie się 18 października tego roku. Amerykanie mogą zaprezentować wtedy nowe MacBooki Pro z nowym autorskim procesorem firmy lub coś zupełnie innego.

Firma Apple trzyma się swoich tradycji i nie chwali się, co pokaże podczas kolejnego wydarzenia, które ma się odbyć już za 6 dni, 18 października 2021 roku. Choć nie wiemy, czego będzie dotyczyć następny Apple Event, możemy wytypować kilku kandydatów.

Pojawiające się od czasu do czasu plotki sugerują, że Apple pracuje nad nowymi laptopami MacBook Pro z ekranami o przekątnej 14" i 16". Mają one być napędzane nowymi, autorskimi procesorami, następcami zaprezentowanego niemal rok temu układu Apple M1, który prawdopodobnie będzie miał oznaczenie M1X.

Nowe laptopy to oczywiście nie jedyne nowości, których oczekujemy. W najbliższy poniedziałek światło dzienne mógłby również ujrzeć nowy Mac Mini z M1X, nad którym podobno również pracuje gigant z Cupertino. Czekamy też na trzecią generację bezprzewodowych słuchawek Apple AirPods.

To, co czeka jeszcze na prezentację, to finalna wersja systemu MacOS Monterey, który znajduje się obecnie w fazie beta. Premiera nowego oprogramowania dobrze by się komponowała z prezentacją nowego sprzętu, który może pracować pod jego kontrolą.

A jak będzie w rzeczywistości? Tego dowiemy się już za kilka dni.

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: Apple, BGR