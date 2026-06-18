Wyrachowany trik na szukających pracy. Z konta po cichu znikały pieniądze

Zrobisz CV za darmo, ale nie pobierzesz

Interviewme.pl to bardzo popularny portal, który ułatwia tworzenie dokumentów aplikacyjnych. Wielu z nas chętnie korzystało z dostępnych tam wygodnych szablonów. Użytkownicy wpisywali swoje dane, wybierali układ graficzny i godzinami dopieszczali każdy detal życiorysu. Wszystko szło gładko i sprawiało wrażenie całkowicie darmowej usługi. Problem pojawiał się jednak w najmniej oczekiwanym momencie.

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Dopiero po kliknięciu przycisku pobierania lub drukowania, na scenę wkraczała ponura rzeczywistość. Okazywało się, że wygenerowanie własnego pliku słono kosztuje. System nagle blokował proces i stawiał klienta pod ścianą. Użytkownik musiał zapłacić 5,95 zł za dostęp 14-dniowy albo 79,90 zł za cały kwartał. Wcześniej portal w ogóle o tym nie wspominał.

Subskrypcja ukryta drobnym drukiem

Niestety, wymuszona opłata na końcu formularza to nie był koniec niespodzianek. Spółka Bold LLC, czyli amerykański operator serwisu, miała w zanadrzu znacznie gorszy haczyk. Firma celowo ukrywała przed internautami informację, że płatność ma charakter automatyczny i cykliczny.

Oznaczało to kłopoty dla portfela. Jeśli ktoś w porę nie zorientował się w sytuacji i ręcznie nie anulował subskrypcji, portal sam przedłużał umowę. W efekcie z podpiętej do konta karty bankowej znikały kolejne, zdecydowanie wyższe kwoty.

Stanowcza reakcja urzędu

Takie naciąganie klientów nie mogło ujść płazem. Sprawą w końcu zainteresował się UOKiK, który nie zostawił na operatorze serwisu suchej nitki i jednoznacznie potępił jego działania.

Konsument ma prawo wiedzieć, ile zapłaci za usługę, zanim zacznie z niej korzystać. Ukrywanie kluczowych kosztów do momentu finalizacji zamówienia to niedozwolona praktyka. Poszukiwanie pracy to często pilna i ważna potrzeba osób w trudnej sytuacji. Użytkownicy serwisu Interviewme.pl poświęcali czas na uzupełnienie formularzy, a przed pobraniem gotowego CV dowiadywali się o płatnej subskrypcji. Będąc pod presją mogli decydować się na opłatę, aby nie stracić efektów swojego wysiłku. Równie negatywnie rażącym mechanizmem były cykliczne opłaty z tytułu automatycznego odnawiania subskrypcji, o których spółka nie informowała jasno i jednoznacznie. powiedział Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK

Surowa kara finansowa

Decyzja urzędu w tej sprawie była bardzo stanowcza. Amerykańska firma Bold LLC otrzymała karę finansową w wysokości 764 tysięcy złotych. Ma to zniechęcić inne portale do stosowania podobnych trików na nieświadomych konsumentach.