IZZI na kartę to teraz Mobilny Telegrosik. Jest nowa oferta

Mobilny Grosik to nowa sieć komórkowa w Polsce, która zastąpiła ofertę IZZI na kartę. Przeniesienie dotychczasowych klientów IZZI nastąpiło automatycznie, a na nowych czekają dodatkowe promocje.

Mobilny Telegrosik to nowa oferta komórkowa, do której 13 maja 2024 roku automatycznie zostali przeniesieni użytkownicy oferty IZZI na kartę. Do dyspozycji w nowej sieci komórkowej są trzy multipakiety odnawialne, dające nielimitowane rozmowy do wszystkich oraz SMS-y, a także paczki Internetu o wielkości od 1 GB do 10 GB. Szczegóły na grafice poniżej.

Połączenia z budki na Mobilny Telegrosik to 10 groszy za minutę, zarówno z kart DoGadania, jak i z kart telegrosik.

Pakiety jednorazowe w cenie odnawialnych

Do 13 czerwca tego roku trwa promocja, w ramach której pakiety jednorazowe są oferowane w takiej samej cenie, jak analogiczne pakiety odnawialne:

Nielimitowany + 1 GB za 9 zł ,

, Nielimitowany + 5 GB za 14 zł ,

, Nielimitowany + 10 GB za 20 zł.

Regularne ceny pakietów jednorazowych to odpowiednio 11 zł, 16 zł i 22 zł. Szczegóły promocji w regulaminie.

Darmowy miesiąc dla przenoszących numer

Osoby przenoszące numer do Mobilnego Telegrosika, mogą skorzystać z promocji "Pakiet na start". W jej ramach otrzymamy Bez limitu + 1 GB za 0 zł. Oferta będzie ważna przez 1 miesiąc. Szczegóły w regulaminie.

Więcej informacji o ofercie Mobilny Telegrosik można znaleźć na stronie mobilny-telegrosik.pl.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Mobilny Telegrosik

Źródło tekstu: Mobilny Telegrosik