Galaxy S23 nawet 800 zł taniej. Dodatkowo 700 zł zwrotu

W sieci Plus ruszyła kolejna wyprzedaż – obniżka cen smartfonów z serii Samsung Galaxy S23. Korzystając z niej, można zaoszczędzić nawet 800 złotych. Dodatkowo można też otrzymać zwrot do 700 zł na przedpłaconą kartę Visa w Portfelu Google.

Plus ogłosił nową promocję na smartfony z serii Samsung Galaxy S23. Dostępne są wszystkie trzy modele flagowców, w sumie w sześciu wariantach, w abonamencie 0 zł oferowanym za zasadzie „nie korzystasz – nie płacisz”.

I tak, kto się zdecyduje na zakup telefonu w wariancie na 24 raty, może liczyć na następujące zniżki:

Samsung Galaxy S23 128GB kosztuje 4059 złotych zamiast 4859,08 zł (399 zł na start, 24 raty po 152,50 zł),

kosztuje zamiast 4859,08 zł (399 zł na start, 24 raty po 152,50 zł), Samsung Galaxy S23 256GB kosztuje 4269,08 złotych zamiast 5069,08 zł (449 złotych na start, 24 raty po 159,17 zł),

kosztuje zamiast 5069,08 zł (449 złotych na start, 24 raty po 159,17 zł), Samsung Galaxy S23+ 256GB kosztuje 5328,84 złotych zamiast 6129,08 zł (549 zł na start, 24 raty po 199,16 zł),

kosztuje zamiast 6129,08 zł (549 zł na start, 24 raty po 199,16 zł), Samsung Galaxy S23+ 512GB kosztuje 5848,76 złotych zamiast 6649 zł (599 złotych na start, 24 raty po 218,74 zł),

kosztuje zamiast 6649 zł (599 złotych na start, 24 raty po 218,74 zł), Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB kosztuje 6377,80 złotych zamiast 7178,76 zł (649 zł na start, 24 raty po 238,70 zł),

kosztuje zamiast 7178,76 zł (649 zł na start, 24 raty po 238,70 zł), Samsung Galaxy S23 Ultra 512GB kosztuje 7118,76 złotych zamiast 7919,08 zł (699 złotych na start, 24 raty po 267,49 zł).

Zwrot do 700 zł na kartę Visa

Promocja w Plusie powiązana jest też z ogłoszoną niedawno akcją Samsunga i Visy. Klienci, którzy do 18 czerwca zdecydują się na zakup:

Samsung Galaxy S23 otrzymają 400 złotych zwrotu na przedpłaconą kartę Visa w Portfelu Google,

na przedpłaconą kartę Visa w Portfelu Google, Samsung Galaxy S23+ otrzymają 500 złotych zwrotu na przedpłaconą kartę Visa w Portfelu Google,

na przedpłaconą kartę Visa w Portfelu Google, Samsung Galaxy S23 Ultra otrzymają 700 złotych zwrotu na przedpłaconą kartę Visa w Portfelu Google.

Jak skorzystać z tej okazji? Wystarczy aktywować smartfon do 25 czerwca, a następnie uruchomić aplikację Samsung Members, w której po 14 dniach od aktywacji pojawi się banner „Samsung Zwrot na kartę”. W celu zgłoszenia udziału należy kliknąć w banner „Samsung Zwrot na kartę”, a następnie pobrać unikatowy kod do 9 lipca i wprowadzić go do aplikacji „Samsung Zwrot na kartę”.

Środki będą dostępne w ciągu jednego dnia roboczego od pozytywnej weryfikacji przez wydawcę karty Visa. Do korzystania ze środków niezbędne jest pobranie aplikacji Portfel Google i dodanie swojej karty.

Abonamenty z dostępem do 5G w Plusie

Jak zawsze przy podobnych okazjach, Plus proponuje smartfony także w ofercie ratalnej z abonamentami:

• S za 39 zł/mies. z pakietem 6 GB miesięcznie,

• M za 59 zł/mies. z pakietem 50 GB miesięcznie,

• L za 79 zł/mies. z pakietem 120 GB miesięcznie,

• XL za 99 zł/mies. z pakietem 250 GB miesięcznie.

Decydując się na jedną z powyższych ofert, można skorzystać z promocji zapewniającej dostęp do Disney+ w prezencie na rok. Ponadto operator udostępnia wszystkim użytkownikom 5G bez dodatkowych opłat.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Plus

Źródło tekstu: Plus