Lidl z nowością. Rozglądaj się przy kasie

Już od poniedziałku 30.01 w sieci Lidl dostępny będzie nowy gadżet elektroniczny, który to, jak sam dyskont podkreśla, klienci znajdą przy kasach.

Crivit to jedna z marek własnych Lidla, która dotąd mogła kojarzyć się głównie z odzieżą i akcesoriami sportowymi. Trochę nieoczekiwanie, to właśnie logo znajdzie się niebawem na słuchawkach. Konkretniej, bezprzewodowych słuchawkach dousznych typu TWS.

Nie są to jednak słuchawki zupełnie szablonowe, a niejako utrzymane w duchu marki Crivit. Mowa bowiem o konstrukcji, która wyjątkowo dobrze ma sprawdzić się w trakcie aktywności fizycznej. Sprzęt ten zawita do fizycznych sklepów Lidla dokładnie 30 stycznia i, jak możemy się dowiedzieć, będzie dostępny bezpośrednio przy kasach.

Co odróżnia rzeczony model od typowej konkurencji, to zintegrowane zauszniki, utrzymujące słuchawki w uchu, gdy użytkownik odbywa intensywny trening. Natomiast z grubsza Crivil True Wireless są po prostu TWS-ami, czyli parą pchełek z interfejsem Bluetooth oraz etui ładującym w zestawie.

Producent obiecuje zasięg do 10 metrów oraz 4,5 godziny nieprzerwanego odsłuchu. Rzecz jasna, akumulator w etui pozwala na więcej, ale nie wiadomo, ile dokładnie. Pewne są natomiast trzy warianty kolorystyczne, a mianowicie klasyczna czerń, a do tego odważniejsze błękit oraz fiolet. Całości dopełnia zaś złącze USB-C.

Słuchawki trafią do dyskontu w cenie 149 zł, otrzymując przy tym dwuletnią gwarancję, a także kabel USB-A do USB-C w zestawie, jednak bez ładowarki. Przy czym akurat to ostatnie nie powinno stanowić problemu, ponieważ sprawę załatwić ma najprostszy zasilacz o mocy 5 W.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Emilija Miljkovic / Shutterstock

Źródło tekstu: Lidl, oprac. własne