Google ma nowy smartwatch. To Fitbit Ace LTE

Google zaprezentował nowy smart zegarek – Fitbit Ace LTE. Urządzenie powstało z myślą o najmłodszych. Ułatwia dzieciom kontakt z rodzicami i zachęca do aktywności ruchowej.

Zaprezentowany właśnie przez Google Fitbit Ace LTE to smartwatch dla dzieci w wieku od 7 lat. Zegarek poprzez gry i zabawy ma zachęć do bardziej aktywnego trybu życia.

Fitbit Ace LTE ma GPS, łączność komórkową i gry

Fitbit Ace LTE to niewielki zegarek o wymiarach 41,04 x 44,89 mm i masie tylko 28,03 g. Wykonany jest z wytrzymałego plastiku pozyskanego z recyklingu połączonego ze stalą nierdzewną. Obudowa zapewnia wodoszczelność do 50 m. Wyświetlacz OLED zabezpieczony jest szkłem Gorilla Glass 3. Google przygotował dwie wersje kolorystyczne Fitbit Ace LTE – szaro-czarną i zielono-białą. Do tego producent przygotował zestaw wymiennych pasków w kilku kolorach.

Fitbit Ace LTE został wyposażony w zestaw czujników jak prawdziwy smartwatch, między innymi ma pulsometr monitorujący aktywność, a także GPS z funkcjami lokalizacji Google. W specyfikacji znalazły się też: Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth 5.0, NFC oraz wbudowany moduł LTE, pozwalający prowadzić rozmowy głosowe i wysyłać SMS-y.

Dzięki tym funkcjom rodzice mogą monitorować, gdzie przebywa ich dziecko, a także w razie potrzeby nawiązać z nim kontakt dzwoniąc lub poprzez wiadomość tekstową.

Nowy zegarek Fitbit ma zachęcać dzieci do dodatkowych aktywności ruchowych. Fitbit Ace LTE jest wyposażony w imersyjne, interaktywne gry GPS, które przenoszą rozrywkę 3D z komputerów w prawdziwy świat. Realizm zabawy zwiększa wykorzystanie pozycjonowania, akcelerometru, haptyki i odpowiednio dobranych dźwięków. Ruszając się, dzieci mogą za pomocą zegarka zagrać na przykład w kurczaka ścigającego się wanną w kosmosie albo łapać ryby w bajkowym jeziorze, a producent obiecuje, że platforma Fitbit Arcade co kilka miesięcy będzie aktualizowana o nowe gry, by dzieci nie miały okazji się nimi znudzić.

Do tego Google dodał Eejie, czyli wirtualnego stworka żyjącego w zegarku, który żywi się codzienną aktywnością. Im więcej dziecko się porusza, tym zdrowsze i szczęśliwsze jest ich Eejie.

Fitbit Ace LTE rozpoznaje i nagradza wszelkiego rodzaju aktywność fizyczną, niezależnie od tego, czy jest to zabawa w chowanego, skakanie po łóżku czy taniec z rodzeństwem. Poziom aktywności wizualizowany jest za pomocą węża, który wydłuża się wokół tarczy zegarka.

Google zadbał też o bezpieczeństwo. Dane o lokalizacji dzieci są dostępne tylko dla rodziców, a dodatkowo – usuwane po 24 godzinach. Z kolei dane o aktywności zbierane są maksymalnie przez 35 dni. Zegarek nie pozwala na instalowanie dodatkowych aplikacji, a rodzice mogą ściśle określić, kto może wysyłać wiadomości do dziecka lub dzwonić. W późniejszym terminie zegarek zostanie wyposażony w funkcję bezpieczny płatności zbliżeniowych.

Fitbit Ace LTE wejdzie do sprzedaży od 5 czerwca w amerykańskim Google Store i Amazonie. Kosztuje 229,95 USD, dodatkowo wymaga też planu Fitbit Ace Pass, który oznacza wydatek 9,99 USB miesięcznie lub 119,99 USB rocznie. Nie wiadomo, czy zegarek trafi na inne rynki.

Źródło zdjęć: Google