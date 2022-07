Policja ogłasza konkurs. Do wygrania 5000 złotych

Konkurs na logo ogłasza Centralne Biuro Zwalczania Przestępczości (CBZC). To powstała w styczniu br. komórka policji, której główne zdanie stanowi walka z szeroko pojmowanymi hakerami i innymi oszustami internetowymi.

Jak czytamy w oficjalnym ogłoszeniu, projekt logo musi być dziełem samodzielnym i oryginalnym, zaprojektowanym zgodnie z aktualnymi trendami i nawiązującym do charakterystycznej symboliki zarówno samej policji, jak i nowej cybergrupy. Na zgłoszenia funkcjonariusze czekają zaś do 31 sierpnia pod wskazanym adresem korespondencyjnym.

Nagroda główna wynosi 5000 zł. Małym minusem jest tylko to, że w konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby zawodowo związane z policją, czyli funkcjonariusze lub pracownicy administracji.

CBZC powstało na mocy ustawy z 17 grudnia 2021 roku i docelowo ma zatrudniać 1800 osób, biegłych w rozpoznaniu, zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw popełnionych z użyciem systemów informatycznych i telekomunikacyjnych.

To nowa jednostka w strukturach policji, która, jak zapewnia premier Mateusz Morawiecki, stanowi bezpośrednią odpowiedź na lawinowo rosnącą liczbę zagrożeń w przestrzeni cyfrowej. W dodatku nietypowa o tyle, że kandydatów wyłaniać będzie w specjalnie zaplanowanym procesie. Bez testów sprawnościowych, za to z koniecznością wykazania się wiedzą tematyczną z zakresu cyberbezpieczeństwa, sieci komputerowych i telekomunikacji.

Wiemy doskonale, że pojawienie się Internetu zrewolucjonizowało nasze życie. To jest nasza rzeczywistość, pandemia przyspieszyła te rozwiązania i informatyzację. W ślad za rozwojem technologii podążają przestępcy i do starych zagrożeń dochodzą nowe (...) Oszustwa komputerowe, fałszywe maile, SMS-y czy kradzież tożsamości to zjawiska, o których coraz częściej słyszymy. Aby temu przeciwdziałać tworzymy służbę, która będzie zajmowała się wyłącznie problemami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa