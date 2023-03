Maszynista strajkował. Pasażer sam odjechał pociągiem

Do niecodziennej sytuacji doszło we Francji. Pasażer zastąpił strajkującego maszynistę kolei regionalnych.

W sobotę we Francji tłumy protestowały przeciwko nowej reformie emerytalnej. Przedsiębiorstwo kolejowe zalecało nawet pasażerom odwoływanie lub przełożenie podróży w miarę możliwości, z powodów znacznych utrudnień w ruchu.

Prawdopodobnie w strajku uczestniczył też jeden z maszynistów lokalnego pociągu TER, łączącego Metz z Forbach we francuskim departamencie Mozeli. Nikt nie przewidział, że jednemu z pasażerów tak bardzo będzie zależeć na dostaniu się do stacji końcowej, że postanowi przejąć pociąg i samemu go poprowadzić.

Pasażer przejmuje kontrolę nad pociągiem

Śmiałek nie był amatorem, lecz pracownikiem Narodowego Towarzystwa Kolei Francuskich, który feralnego dnia przebywał akurat na urlopie. W myśl przepisów pozostawał więc pasażerem, ale nie zważając na ten fakt, wszedł do kabiny i przejął kontrolę nad składem.

Według oficjalnych informacji centrum operacyjne kolei zawczasu wydało odpowiednią zgodę, choć szczegóły pozostają niejasne. Niektóre z lokalnych mediów spekulują, że pozwolenie wydano już po czasie, by uniknąć skandalu.

Niezależnie jednak od zawiłości biurokratycznych, urlopujący się kolejarz uratował rozkład jazdy. Jak podano, pociąg dotarł na miejsce z zaledwie półgodzinnym opóźnieniem, co w dobie strajków może być uznane za wynik całkowicie satysfakcjonujący.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Lebonbon, oprac. własne