AMD Kraken Point pojawi się niedługo. Ma być tanio i wydajnie

Myślałeś o kupnie nowej konsoli przenośnej albo laptopa do grania? Nie chcesz dużo wydawać? Warto poczekać, bo na rynek zmierzają układy AMD Kraken Point.

Aktualnie trwa ofensywa na rynku procesorów komputerowych. Chwilę temu AMD wypuściło rodziny Ryzen 9000 oraz Ryzen AI 300, a Intel szykuje się do debiutu serii Lunar Lake oraz Arrow Lake. To jednak nie koniec nowości, które trafią w najbliższym czasie do laptopów, konsol i komputerów stacjonarnych.

AMD Kraken Point zadebiutuje na początku 2025 roku

Od jakiegoś czasu plotkuje się, że Czerwoni pracują nad nowymi układami APU. Mowa o połączeniu wydajnego procesora i zintegrowanego układu graficznego. Nie będzie to flagowa propozycja w ofercie, a zamiast tego ma być skierowana do mainstreamu. Chodzi oczywiście o rodzinę AMD Kraken Point.

Podczas zeszłotygodniowych targów IFA 2024 w Berlinie, niemiecka redakcja ComputerBase miała okazję porozmawiać z Jackiem Huynh, starszym wiceprezesem AMD oraz dyrektorem generalnym Computing and Graphics Business Group. Uchylił on rąbka tajemnicy na temat planów Czerwonych.

AMD Kraken Point ma oferować osiem rdzeni, cztery wysokowydajne na bazie architektury AMD Zen5 i cztery energooszczędne Zen5c. Układ graficzny wyposażony będzie w osiem jednostek CU z generacji AMD RDNA 3.5. Dopełnić ma to NPU o wydajności do 50 TOPS i obsługa pamięci RAM LPDDR5X-8000.

Jack Huynh potwierdził, że premiera planowana jest na początek 2025 roku. Będą to tańsze układy niż seria AMD Strix Point, a tym samym zobaczymy je w wielu handheldach oraz laptopach. Pozostaje tylko liczyć, że tym razem dostępność będzie większa. Do tej pory w sklepach jest mało laptopów z AMD Ryzen AI 300.

