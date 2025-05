Nowy Xbox z Windowsem i Steamem. Ma być jak komputer

Nie ma co się oszukiwać, sytuacja Xboxa na rynku konsol jest daleka od idealnej. Nie tylko same urządzenia sprzedają się gorzej niż konkurencja, to pod względem gier też jest słabo. Generalnie nie ma zbyt wielu powodów, aby kupić Xboxa. Dlatego Microsoft chce zmienić swoje podejście. Według najnowszych plotek zamierza to zrobić w sposób radykalny.

Nowy Xbox ze Steamem?

Według najnowszych plotek Microsoft zamierza stworzyć Xboxa, który będzie tak naprawdę komputerem z systemem Windows. Między innymi dlatego w Redmond trwają prace nad specjalnym interfejsem, przystosowanym do tego typu urządzeń. Ten miałby działać na zasadzie Steam Big Picture.

Co więcej, urządzenie miałoby też pozwalać na zainstalowanie Steama z poziomu Microsoft Store. To oznaczałoby dostęp do całej biblioteki gier, dostępnych w ramach launchera Valve. Z kolei gry z poprzednich Xboxów miałyby być obsługiwane za pomocą emulatora, nad którym mają już trwać prace.