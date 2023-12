Phison zapowiada nowości. Posiadacze konsol będą zadowoleni

Czołowy producent kontrolerów pamięci dla SSD uchylił rąbka tajemnicy na temat nadciągających nowości. Nowe układy zapowiadają się bardzo dobrze.

Wielkimi krokami zbliżają się największe na świecie targi elektroniki użytkowej, czyli CES 2024 w amerykańskim Las Vegas. Jest to drugie, obok tajwańskiego Computexu, najważniejsze wydarzenie dla producentów sprzętu. Większość firm dawno więc rozpoczęła już przygotowania swoich stanowisk.

To koniec z przegrzewającymi się SSD PCIe 5.0 x4

Phison, znany głównie ze swoich kontrolerów dla nośników półprzewodnikowych, planuje pokazać w USA przynajmniej cztery nowe rozwiązania. Ucieszą się z nich przede wszystkim posiadacze handheldów.

Tajwańczycy przygotowali dwa nowe kontrolery - Phison E31T oraz E27T. Pierwszy z nich to niskonapięciowa, 4-kanałowa propozycja w litografii 7 nm od TSMC i oparta na ARM Cortex R5. Mowa o obsłudze kości 3D TLC oraz QLC NAND o maksymalnej pojemności do 8 TB i interfejsie PCI Express 5.0.

Maksymalna teoretyczna wydajność to do 10 800 MB/s dla odczytu i zapisu sekwencyjnego oraz do 1 500 000 IOPS dla odczytu i zapisu losowego. Wszystko to przy zachowaniu niskich temperatur co pozwoli partnerom zaoferować SSD PCIe 5.0 x4 bez fabrycznych radiatorów, a więc mieszczące się w laptopach i konsolach.

Phison E27T również jest kontrolerem 4-kanałowym, ale tutaj użyto starszej architektury 12 nm od TSMC. Jest on dedykowany nośnikom z interfejsem PCI Express 4.0. Ponownie mowa o obsłudze pamięci 3D TLC oraz QLC NAND o maksymalnej pojemności do 8 TB.

Deklarowana wydajność to do 7400 MB/s dla odczytu i do 6700 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 1 200 000 IOPS dla odczytu i zapisu losowego. Phison E27T stworzono z myślą o SSD w formacie M.2 2230, a więc przenośnych urządzeniach jak ASUS ROG Ally, Valve Steam Deck i podobne.

Prócz tego Tajwańczycy mają pokazać swój SSD PCIe 5.0 x4 osiągający prędkości do 14 GB/s, a więc więcej niż dostępne aktualnie w sklepach modele konkurencji oraz kontroler USB 4 dla urządzeń mobilnych.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Phison, Tom's Hardware

Źródło tekstu: Tom's Hardware, oprac. własne