Po pracy leć do Action. Duża przecena na sprzęt solarny
Lato zaczęło się na dobre, słońce coraz częściej świeci na bezchmurny niebie. To idealny moment, aby zaopatrzyć się w sprzęt solarny. W Action właśnie kupisz go w promocyjnej cenie.
Tym urządzeniem jest powerbank solarny marki Re-load. To nie tylko standardowy bank energii, który pozwala podładować telefon czy tablet. Jest on wyposażony we wbudowane panele słoneczne, dzięki którym można też w nim uzupełnić energię, nawet gdy całkowicie się rozładował, a my akurat musimy naładować smartfon.
Solarny powerbank z Action
Ten konkretny model wyposażony jest w 3 panele słoneczne. Nie są one może najwydajniejsze i nie pozwolą na naładowanie wbudowanych akumulatorów o pojemności 20 000 mAh w godzinę czy dwie. To nierealne. Jednak nawet te dodatkowe 1000 mAh w 3-4 godziny w niektórych sytuacjach może okazać się zbawienne.
Jednak przede wszystkim jest to po prostu powerbank o niezłej pojemności i przyzwoitej mocy ładowania 20 W. Wyposażony jest w dwa złącza USB: jedno USB-A oraz jedno USB-C, więc można ładować dwa sprzęty jednocześnie.
Cena? W ramach aktualnej przeceny w Action urządzenie kosztuje zaledwie 54,95 zł. To niezła kwota już za sam powerbank o pojemności 20 000 mAh i mocy ładowania 20 W. Jednak w tym przypadku zyskujemy dodatkowo panele słoneczne, które może na co dzień nie będą niezbędne, ale w krytycznej sytuacji mogą okazać się na wagę złota.