Polacy znów nabijani w butelkę, chodzi o klientów BNP Paribas

Klienci banku BNP Paribas znów są na celowniku przestępców. Miej się na baczności, gdy odwiedzasz stronę banku.

Specjaliści ostrzegają przed fałszywą stroną banku BNP Paribas. Celem jej istnienia jest wyłudzanie danych logowania do bankowości elektronicznej. Strona jest kopią prawdziwej strony banku i znajduje się pod fałszywą domeną, na co zwracają uwagę specjaliści. Jeśli dostaniesz link z tym adresem SMS-em albo e-mailem, nie klikaj go.

Szczęśliwie większość przeglądarek już oznacza stronę jako niebezpieczną, więc jeśli klikniesz link do niej, dostaniesz ostrzeżenie. To powinno uratować potencjalne ofiary przed stratami.

Fałszywa strona banku BNP Paribas nie jest jedynym takim oszustwem. Cyberprzestępcy tworzą coraz to nowe pułapki na Polaków, podszywając się pod różne firmy i instytucje. CSIRT KNF przypomina więc, jak wyglądają prawdziwe adresy stron firm kurierskich. Na nie również lepiej wchodzić przez samodzielne wpisanie adresu w przeglądarce. Linki z SMS-ów i e-maili mogą wywieść Cię w pole.

Ponownie zalecamy ostrożność, zwłaszcza gdy strona prosi o wypełnienie formularzy. Pod żadnym pozorem nie podawaj swoich danych ani danych karty płatniczej, jeśli nie masz absolutnej pewności, że jesteś na właściwej stronie.

