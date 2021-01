Zakaz demotywowania na Facebooku

Nie kończy się zamieszanie w świecie mediów społecznościowych. Tym razem dostępu do konta nie stracił jednak żaden polityk, a tym bardziej amerykański. Ofiarą padł profil serwisu Demotywatory.

Ostatnio najważniejszymi informacjami w mediach branżowych są media społecznościowe i cenzura w nich. Możemy się dowiedzieć kto dostaje bana gdzie, o kolejnych alternatywnych mediach społecznościowych i problemach niektórych z nich. Oczywiście największe kłopoty ma Donald Trump, którego na przymusowy odwyk w tej lub innej formie wysłały właściwie wszystkie media społecznościowe, jednak nie jest on jedyny. W Polsce zablokowany został profil znanego serwisu Demotywatory, który może i złote lata ma za sobą, jednak w lipcu mógł się on pochwalić 1,63 miliona użytkowników i 82,5 miliona odsłon.

Nie wiadomo co było powodem zablokowania profilu znanego serwisu humorystycznego. Mógł to być jakiś wpis uznany za promujący treści zakazane prawnie, Demotywatory nie są portalem politycznym więc ciężko tu mówić o cenzurze jako takiej. Mimo to użytkownicy Demotywatorów uznali to za cenzurę, czego dali wyraz na głównej stronie serwisu. Zarządzający portalem już skontaktowali się z Facebookiem i pracują nad przywróceniem swojego profilu.

