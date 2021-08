Wygraj tablet MatePad 11, smartwatch lub słuchawki. Huawei rzuca wyzwanie

Huawei zaprasza fanów marki skupionych w Społeczności Huawei do wzięcia udziału w pięciotygodniowym wyzwaniu, w którym do wygrania są różne nagrody, w tym tablet Huawei MatePad 11, smartwatch Watch GT 2 czy kupony zniżkowe do wykorzystania w oficjalnym sklepie huawei.pl. Konkurs trwa do 27 września.

Każdego dnia, przez pięć tygodni w Społeczności Huawei będą pojawiać się nowe zadania, na które można udzielić odpowiedzi w komentarzu pod postem, znajdującym się na stronie konkursu:

https://consumer.huawei.com/pl/community/details/topicId_65248/.

Aby móc powalczyć w konkursie i wygrać nagrodę, należy udzielić przynajmniej jednej odpowiedzi na pytanie w danym tygodniu. Pod koniec każdego tygodnia na uczestników będzie czekać pięć nagród – nagroda główna oraz cztery nagrody dodatkowe.

W pierwszym tygodniu konkursu, który potrwa do 30 sierpnia, zadania konkursowe są związane z tematyką Natura. Autor najlepszej pracy zgłoszonej w tym tygodniu otrzyma smartwatch Watch Fit, z kolei czterej autorzy prac wyróżnionych – kupony uprawniające do 2-miesięcznego dostępu do oferty Filmklub oraz do Vime+, a także kupon zniżkowy na 200 zł do wykorzystania w sklepie huawei.pl.

Nagrody w kolejnych tygodniach oraz tematyka zadań będą podawane na stronie konkursu.

Dodatkowo uczestnicy będą mogli powalczyć o nagrody specjalne. Warunkiem jest udzielenie odpowiedzi na minimum 30 z 35 zadań w trakcie całego konkursu.

Na zwycięzcę czeka voucher na zakup najnowszego tabletu Huawei MatePad 11, zdobywca drugiego miejsca otrzyma smartwatch Huawei Watch GT 2 (42 mm) oraz słuchawki bezprzewodowe Huawei FreeBuds Pro, a zdobywca trzeciego miejsca – smartwatch Huawei Watch GT 2 (42 mm).

Nagrody główne zostaną przyznane na koniec wyzwania.

